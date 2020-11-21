Доктор Мясников перечислил продукты, помогающие бороться с коронавирусом

https://static.news.ru/photo/c4bc3b28-2cd4-11eb-a359-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, какие продукты необходимо иметь на своём столе при разных вирусных заболеваниях, среди которых и COVID-19.

Например, ослабленный недугом организм нуждается в цинке. Данный элемент в большом количестве содержится в курином мясе. Кроме того, для борьбы с заболеваниями поможет витамин D, особенно при тяжёлом течении COVID-19. Им богата селёдка.

Мясников посоветовал не забывать про достаточное количество углеводов для насыщения клеток энергией. Полезно пить чай с лимоном и имбирём, так как они провоцируют потоотделение, отметил теледоктор в эфире «России 1». Также эксперт призвал регулярно проветривать жилище, потреблять достаточно жидкости и избегать тяжёлых блюд.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.

Ранее Мясников назвал продукты, которые могут нанести вред печени. В первую очередь, для здоровья органа не рекомендуется употребление водки. Эксперт подчеркнул, что цирроз печени можно не только «напить», но и «наесть». По его словам, сладкие булочки, пельмени, котлеты, колбаса — всё это ведёт к жировой инфильтрации печени и неалкогольному стеатогепатозу, писал NEWS.ru.

Врач напомнил, что каждый год от гепатитов B и C умирают около 1,2 миллиона человек. Мясников призвал россиян делать прививку от гепатита B. Врач подчеркнул, что гепатит C сейчас можно вылечить. Он предостерёг от переедания и добавил, что печёночная недостаточность вызывает очень долгую и мучительную смерть, когда пациенты страдают от тяжёлого кровотечения и потеют кровью, писал NEWS.ru.