Рецепт для похудения: котлеты с кабачком. Едим — и килограммы уходят

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти котлеты – мой секрет стройности, когда хочется сытно поесть без вреда для фигуры. Кабачок делает их невероятно сочными, а овсяные хлопья заменяют вредный хлеб.

Ингредиенты

500 г куриного филе

200 г кабачка (очищенного от кожуры)

1 небольшая луковица

2 ст. л. овсяных хлопьев

1 яйцо

соль, перец, специи — по вкусу

1 ст. л. оливкового масла — для жарки

Кабачок натираем на крупной терке, слегка подсаливаем и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишний сок. Куриное филе и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере.

В фарш добавляем кабачок, овсяные хлопья, яйцо и специи. Тщательно вымешиваем — масса должна быть достаточно плотной, но не сухой. Формируем котлеты и обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла по 3−4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.

Для более диетического варианта можно запечь в духовке при 200°C около 20 минут, разложив котлеты на пергаменте.

Пищевая ценность на 100 г

Калории: 140 ккал

Белки: 18 г

Жиры: 5 г

Углеводы: 6 г

Эти котлеты прекрасно сочетаются с овощным салатом или гречкой. Их можно замораживать впрок — после разморозки они не теряют сочности.

Ранее сообщалось, что греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями.