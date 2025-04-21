Эти котлеты – мой секрет стройности, когда хочется сытно поесть без вреда для фигуры. Кабачок делает их невероятно сочными, а овсяные хлопья заменяют вредный хлеб.
Ингредиенты
- 500 г куриного филе
- 200 г кабачка (очищенного от кожуры)
- 1 небольшая луковица
- 2 ст. л. овсяных хлопьев
- 1 яйцо
- соль, перец, специи — по вкусу
- 1 ст. л. оливкового масла — для жарки
Кабачок натираем на крупной терке, слегка подсаливаем и оставляем на 10 минут, затем отжимаем лишний сок. Куриное филе и лук пропускаем через мясорубку или измельчаем в блендере.
В фарш добавляем кабачок, овсяные хлопья, яйцо и специи. Тщательно вымешиваем — масса должна быть достаточно плотной, но не сухой. Формируем котлеты и обжариваем на сковороде с небольшим количеством масла по 3−4 минуты с каждой стороны до румяной корочки.
Для более диетического варианта можно запечь в духовке при 200°C около 20 минут, разложив котлеты на пергаменте.
Пищевая ценность на 100 г
- Калории: 140 ккал
- Белки: 18 г
- Жиры: 5 г
- Углеводы: 6 г
Эти котлеты прекрасно сочетаются с овощным салатом или гречкой. Их можно замораживать впрок — после разморозки они не теряют сочности.
Ранее сообщалось, что греческий томатный суп — это легкое, ароматное и низкокалорийное блюдо, которое идеально подходит для тех, кто следит за фигурой. Оно готовится из простых ингредиентов, богато витаминами и не перегружает организм лишними калориями.