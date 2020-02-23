https://static.news.ru/photo/ce2d6548-560a-11ea-b3d7-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Jörg Carstensen/dpa/Global Look Press

Беременная возлюбленная изобретателя и основателя Tesla и SpaceX Илона Маска разрешит ребёнку самому определить гендерную принадлежность. Об этом Элис Буше, также известная как певица Grimes, заявила в Twitter.

При этом на вопрос, мальчика или девочку ждёт пара, который задали пользователи, Буше ответила нейтральным местоимением «они». Канадская исполнительница считает, что ребёнка нельзя загонять в рамки определённого биологического пола до тех пор, пока он не почувствует, кто он на самом деле. Возлюбленная Маска подчеркнула, что она и отец дадут своему ребёнку это право.

They may decide their fate and identity https://t.co/cv3iAlfKei — GRIMES (@Grimezsz) February 21, 2020

О том, что миллиардер скоро обзаведётся наследником, стало известно в январе 2020 года. 31-летняя Буше рассказала, что ждёт ребёнка от Маска и что они выбрали малышу необычное имя, которое очень не понравилось их близким.

Как писал NEWS.ru, ранее Grimes завела для ещё не родившегося младенца страницы в соцсетях.