Реаниматолог рассказал, как прекратить пандемию COVID-19
Александр Чеков
Александр Чеков
13:47, 27 июля 2021
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Распространение новой коронавирусной инфекции возможно прекратить за счёт выработки коллективного иммунитета во всём мире. Об этом URA.RU заявил реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.
По его мнению, ситуация с заболеваемостью и смертностью из-за коронавируса пойдёт на спад через несколько лет. Но прививаться из-за изменчивости вируса придётся регулярно — раз в полгода или год. Периодичность ревакцинаций может быть уменьшена после достижения популяционного иммунитета.
Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь, — цитирует его агентство.
Ранее доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, что лучше — переболеть или вакцинироваться, сравнив заражение после болезни и после вакцинации с дракой в переулке.
При этом доктор предупредил, что переболевший может заразиться повторно, как и люди, которые привились. Главным фактором в этом случае станет качество и количество антител в организме человека.