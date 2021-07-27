Реаниматолог рассказал, как прекратить пандемию COVID-19

Распространение новой коронавирусной инфекции возможно прекратить за счёт выработки коллективного иммунитета во всём мире. Об этом URA.RU заявил реаниматолог, кандидат медицинских наук Борис Чурадзе.

По его мнению, ситуация с заболеваемостью и смертностью из-за коронавируса пойдёт на спад через несколько лет. Но прививаться из-за изменчивости вируса придётся регулярно — раз в полгода или год. Периодичность ревакцинаций может быть уменьшена после достижения популяционного иммунитета.

Это не полиомиелит и не оспа, когда человека достаточно было вакцинировать один раз и на всю жизнь, — цитирует его агентство.

Ранее доктор Евгений Комаровский ответил на вопрос, что лучше — переболеть или вакцинироваться, сравнив заражение после болезни и после вакцинации с дракой в переулке.

При этом доктор предупредил, что переболевший может заразиться повторно, как и люди, которые привились. Главным фактором в этом случае станет качество и количество антител в организме человека.