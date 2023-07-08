Реабилитолог рассказал, когда выпавший из окна сын Ефремова «будет бегать» Реабилитолог Комаров: Николай Ефремов сможет восстановиться после переломов через месяц

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press

Николай Ефремов

Сын актера Михаила Ефремова Николай сможет восстановиться после переломов через месяц, рассказал NEWS.ru реабилитолог и невролог Александр Комаров. Он выразил сомнение, что молодому человеку удалили кости таза. По его словам, у Ефремова многооскольчатый перелом. Врачи сообщил, что поврежденные кости можно заменить с помощью 3D-принтера.

Сомневаюсь, что часть костей таза удалили. Скорее всего, провели остеосинтез. У него обычный многооскольчатый перелом таза. Кости просто собирают на шурупах. Даже если выпавший дефект удалили, то все это очень просто заменяется с помощью 3D-принтера — формируется пластина или кусок и ставится, это не проблема сейчас. Коли сейчас все собрали и нет повреждений внутренних органов, а я уверен, что их нет, через месяц будет бегать, — сказал врач.

Telegram-канал Mash сообщил, что выпавшему из окна Ефремову удалили и срастили часть костей таза. По информации канала, состояние мужчины по-прежнему оценивается как тяжелое. Также в публикации говорится, что Ефремов-младший не ориентируется в пространстве.

По данным Mash, Ефремову-младшему сделали уже пять операций, однако лучше ему не стало. Авторы утверждают, что на всем теле мужчины продолжают оставаться кровоподтеки, ушибы и ссадины. В тексте говорится, что у Ефремова зафиксировали закрытую травму головного мозга, грудной клетки, сотрясение, ушиб легких, а также переломы костей таза, бедра и локтя. Mash сообщает, что основной диагноз пострадавшего — кататравма.