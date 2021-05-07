РБК: соратники Навального переехали в Грузию

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) будут проводить свои эфиры для YouTube из Грузии. Об этом пишет РБК со ссылкой на анонимные источники.
По информации одного из информаторов, в Грузию уже
Также они (ФБК. — NEWS.ru) планируют делать студию, весь «Навальный LIVE», в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры, — рассказал источник.
Самую дорогую технику студии уже перевезли в Грузию, а более дешёвую не стали отправлять в другую страну из-за нецелесообразности перевозки. Часть необходимых вещей, в том числе технику, докупят на месте.
Насколько это временное решение, сказать не могу, но раз туда перевезли большую часть техники, видимо, речь идёт о сроке продолжительном. Решение было коллективным, решали сообща, и там сейчас не менее десяти человек из ФБК, — добавил информатор.
При этом бывший глава региональных штабов Навального и близкий соратник оппозиционера Леонид Волков в разговоре с журналистами опроверг эту информацию, назвав её fake news (фейковыми новостями).
Накануне издание Sota Vision
6 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (также признан российскими властями иноагентом) и штабов Навального. Уже спустя 10 дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией, а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску.
Кроме того, Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ. Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что сеть штабов оппозиционера официально прекратила свою работу.