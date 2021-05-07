РБК: соратники Навального переехали в Грузию

https://static.news.ru/photo/b18d822c-af43-11eb-94ed-96000091f725_660.jpg Тбилиси Фото: Konstantin Kokoshkin/Russian Look/Global Look Press

Сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан российскими властями иноагентом) будут проводить свои эфиры для YouTube из Грузии. Об этом пишет РБК со ссылкой на анонимные источники.

По информации одного из информаторов, в Грузию уже переехали несколько сотрудников фонда, в том числе Руслан Шаведдинов и Георгий Албуров. При этом то, что часть работников ФБК находится в Грузии, внутри организации не скрывается.

Также они (ФБК. — NEWS.ru) планируют делать студию, весь «Навальный LIVE», в Тбилиси или окрестностях, они туда переправляют технику из московской студии «Навальный LIVE», чтобы там организовывать эфиры, — рассказал источник.

Самую дорогую технику студии уже перевезли в Грузию, а более дешёвую не стали отправлять в другую страну из-за нецелесообразности перевозки. Часть необходимых вещей, в том числе технику, докупят на месте.

Насколько это временное решение, сказать не могу, но раз туда перевезли большую часть техники, видимо, речь идёт о сроке продолжительном. Решение было коллективным, решали сообща, и там сейчас не менее десяти человек из ФБК, — добавил информатор.

При этом бывший глава региональных штабов Навального и близкий соратник оппозиционера Леонид Волков в разговоре с журналистами опроверг эту информацию, назвав её fake news (фейковыми новостями).

Накануне издание Sota Vision сообщило об отъезде около 40 сотрудников ФБК в Грузию. Такой вывод в СМИ сделали, изучив Instagram-страницы оппозиционеров. При этом юрист ФБК Иван Жданов рассказал, что в Грузии «и близко нет такого числа сотрудников». Он подчеркнул, что начальство фонда не вмешивается в жизнь сотрудников, а то, как они проводят выходные, — их личное дело.

6 апреля прокуратура Москвы обратилась в суд с иском о признании экстремистскими организациями Фонда борьбы с коррупцией, Фонда защиты прав граждан (также признан российскими властями иноагентом) и штабов Навального. Уже спустя 10 дней, 26 апреля, прокуратура Москвы приостановила деятельность Фонда борьбы с коррупцией, а также штабов оппозиционера Алексея Навального до решения по иску.

Кроме того, Мосгорсуд своим решением наложил запрет на определённые действия сотрудников ФБК и ФЗПГ. Соратник Навального Леонид Волков сообщил, что сеть штабов оппозиционера официально прекратила свою работу.