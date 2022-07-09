РБК сообщило об обучении в «ЧВК Вагнера» для участия в спецоперации

Фото: Виктор Антонюк/РИА Новости

Корреспондент РБК узнал о том, что такое новая организация «ЧВК Вагнера» и чем именно она собирается заниматься на Украине. Сайт был зарегистрирован чуть менее двух месяцев назад в Нидерландах, пока на нем только одна страница с агитационным роликом. Журналист связался с сотрудниками и узнал, сколько платят за вступление в эту организацию и чем именно придется заниматься в ходе российской спецоперации.

PMC Wagner уже на Украине и снова побеждает. Хочешь вписать свое имя в историю боевой славы, но не хочешь бороться с бюрократией и проверками? Тогда для тебя хорошие новости: оркестру нужны музыканты на Украине! Они уже освободили Попасную — присоединяйся, чтобы освободить весь Донбасс! Отправься в свой первый боевой поход c живыми легендами индустрии!, - говорится в агитационном ролике на странице формирования.

Сначала тем, кто собирается отправиться в боевой поход, предлагают заполнить специальную форму для обратной связи. Говорится, что сейчас действуют 26 региональных представительств – в том числе, в Москве, Ставропольском крае, Калининградской области.

Корреспондент РБК представился молодым мужчиной, который хочет принять участие в специальной операции. Ему сказали, что вступить можно с любым паспортом, кроме стран ЕС и НАТО, а также Украины. Крайне желательно иметь медицинский страховой полис.

Кандидатам должно быть от 24 до 50 лет. Минимальный возрастной порог – 22 года, но в этом случае мужчина должен был принимать участие в боевых действиях на Украине. Размер ежемесячного вознаграждения составляет 240 тысяч рублей, сроки командировки оговариваются уже после прибытия на месте, в среднем от четырех месяцев.

У кандидатов не должно быть серьезных заболеваний и судимости по тяжелым статьям, таким как распространение наркотиков или бандитизм. Если мужчина подходит по всем требованиям, он отправляется в хутор Молькино в Краснодарском крае для очного собеседования. Сотрудник отметил, что до места довозят от Москвы, но можно доехать и своими силами, стоимость проезда будет компенсирована.

В Краснодарском крае ведется проверка на протяжении нескольких дней. Затем люди распределяются по специальностям и идет подготовка по выбранному направлению. Обучение длится одну неделю, проходят как теорию, так и практику. Важно обязательно удалить все аккаунты в социальных сетях, чтобы мужчины там не было.

Сотрудник добавил, что все расчеты проводятся только наличными деньгами, переводов не бывает. Можно получить сразу всю сумму после завершения командировки, а можно написать доверенность на родственников, которым деньги будут приходить каждый месяц. Кроме зарплаты, предусмотрены премии, их размер может варьироваться от 150 до 700 тысяч рублей, все зависит от должности и того, насколько успешно выполняются боевые задачи. Среди целей – например, взятие того или иного населенного пункта или охрана определенных учреждений, в том числе школ. При этом продолжатся ли выплаты при попадании в плен, сотрудник отметил, что едва ли кто-то попадет в такую ситуацию, однако он пообещал уточнить этот вопрос.