РБК: QR-коды могут выдавать по отрицательному ПЦР-тесту или уровню антител

Власти могут расширить основания для получения гражданами QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолётах. Сейчас в профильных ведомствах обсуждается возможность внесения изменений в соответствующий законопроект, согласно которым получить сертификат смогут не только привившиеся, но и обладающие высоким уровнем антител или имеющие свежий отрицательный ПЦР-тест, сообщает РБК со ссылкой на свои источники.

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте могут дополнить нормой, согласно которой получение QR-кода для посещения общественных мест и передвижения на поездах и самолетах будет возможно на основании отрицательного ПЦР-теста, — говорится в сообщении издания.

Накануне Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, указывающих на вакцинацию авиапассажиров от коронавируса. Сертификат не будут требовать на этапе продажи билетов, но его проверят перед регистрацией на рейс.

Ранее сообщалось, что Госдума не будет принимать закон о QR-кодах до Нового года. По словам источника «Ведомостей» в руководстве нижней палаты парламента, это произойдёт уже в следующем году до 1 февраля. До этого будет установлен переходный период, в это время можно будет предъявить не QR-код, а ПЦР-тест.