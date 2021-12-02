Минтранс отказался от идеи проверять QR-коды при продаже авиабилетов

Минтранс скорректировал позицию о необходимости проверки QR-кодов, указывающих на вакцинацию авиапассажиров от коронавируса. Сертификат придётся предъявлять лишь перед регистрацией на рейс, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники.

QR-коды не будут требовать на этапе продажи билетов, — отмечает издание.

Его собеседник рассказал, что после покупки билета авиакомпания уведомит пассажира без сертификата о необходимости получить документ.

Если сертификат к этому моменту (началу регистрации на рейс. — NEWS.ru) так и не появится на Госуслугах, авиакомпания расторгнет договор перевозки и в течение 30 дней должна будет вернуть полную стоимость билета, — пишут «Ведомости».

О скорректированной позиции по QR-кодам Минтранс расскажет 7 декабря на встрече с депутатами в комитете по транспорту Госдумы, подчеркнул собеседник издания.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае с 1 декабря от пассажиров стали требовать QR-код для региональных перелётов. Ограничений на вход в аэропорт нет, но надо соблюдать все меры предосторожности и использовать маски. По словам руководителя «Хабаровских авиалиний» Юрия Кондратчика, для пассажиров мало что поменялось. Так, уже с 18 июня на большинство маршрутов требовалось предъявление QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.