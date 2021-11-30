QR-коды для посадки на самолёт начали требовать в Хабаровском крае

В Хабаровском крае с 1 декабря с пассажиров стали требовать QR-код для региональных перелётов. Ограничений на вход в аэропорт нет, но надо соблюдать все меры предосторожности и использовать маски, сообщает РЕН ТВ.

По словам руководителя «Хабаровских авиалиний» Юрия Кондратчика, для пассажиров мало что поменялось , так уже с 18 июня на большинство маршрутов требовалось предъявление QR-кода или отрицательного ПЦР-теста.

По сути дела, для большинства пассажиров с сегодняшнего дня ничего нового не происходит. Пассажиры обязаны предъявить ПЦР-тест или QR-код на этапе посадки в самолёт. У работников «Хабаровских авиалиний» имеется специальное оборудование для считывания кода, — пояснил нововведение Кондратчик.

Проверять QR-коды будут только на краевых перелётах. Также у каждого пассажира есть возможность приехать в аэропорт, сделать экспресс-тест на коронавирус и пройти регистрацию на рейс.

В скором времени требование на предъявление QR-кодов для посадки в самолёт будет предъявляться во всех регионах страны. Комитет Госдумы поддержал законопроект о QR-кодах и рекомендовал нижней палате парламента принять его в первом чтении.

Ранее комитет Совета Федерации России по науке, образованию и культуре поддержал концепцию проекта федерального закона о повсеместном введении QR-кодов в общественных местах. Сенаторы считают, что из-за ситуации в стране законопроект необходимо принять в срочном порядке.