РБК: ФНС активизировала выездные проверки физлиц

https://static.news.ru/photo/d9a768ea-8671-11eb-ac2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) стали чаще посещать с проверками физических лиц после обработки сведений, полученных в рамках международного обмена за 2017 год.

«Письма счастья» некоторые клиенты получили из налоговой в последние дни прошлого года, так как в рамках выездной проверки налоговики имеют право проверить период, не превышающий три календарных года. Как рассказала журналистам партнёр FTL Advisers Дарья Невская, ФНС должна была успеть до окончания сроков возможности инициирования выездных проверок за 2017 год. Об этом сообщает РБК со ссылкой на налоговых консультантов.

При этом 2017 год — первый период, за который ФНС получила информацию от зарубежных коллег в рамках автообмена под эгидой Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Речь идёт о счетах и активах российских граждан за рубежом. Ранее глава ФНС Дмитрий Вольвач заявил, что налоговики начнут проверку информации с 2021 года, так как её невозможно обработать без предварительного ознакомления. По его словам, россияне имеют 700 тысяч финансовых счетов во всём мире, остатки по ним в рублёвом эквиваленте превышают 13 трлн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, c 17 марта российские налоговые органы будут иметь расширенный доступ к банковской тайне, сообщал NEWS.ru. Кредитные организации должны будут предоставлять по запросам ФНС копии паспортов клиентов, доверенностей на распоряжение деньгами, договоров на открытие счетов и заявлений об их закрытии и другие документы и сведения. Отвечать на соответствующие запросы банки должны в трёхдневный срок.