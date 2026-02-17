Зимняя Олимпиада — 2026
17 февраля 2026 в 17:01

Развожу ложку сметаны в воде и заливаю в котлеты, жарить не надо — сразу в духовку: любимый рецепт

Фото: D-NEWS.ru
Откройте для себя метод приготовления самых сочных и нежных котлет. Развожу ложку сметаны в воде и заливаю в котлеты, жарить не надо — сразу в духовку. Это любимый рецепт!

Вкус у блюда получается насыщенный, домашний: мясная сочность идеально сочетается со сладковатыми нотками карамелизованных лука и моркови, а нежный сливочный соус из сметаны объединяет все компоненты в гармоничное целое.

Для приготовления понадобится: 500 г мясного фарша, 1 яйцо, 1 луковица, 1 морковь, соль, перец по вкусу. Для заливки: 1 ст. л. сметаны, 1 ч. л. муки, 150 мл воды. Лук и морковь мелко нарежьте и обжарьте до мягкости. В миске смешайте фарш, яйцо, остывшие овощи, соль и перец. Сформируйте котлеты и выложите их в смазанную маслом форму для запекания. В стакане разведите муку со сметаной, добавьте воду, перемешайте до однородности и залейте котлеты. Отправьте форму в разогретую до 180°C духовку на 35-40 минут до румяной корочки. Подавайте с картофельным пюре или рисом, поливая ароматным соусом из формы.

Ранее стало известно, как приготовить ужин из картошки и фарша — запеканка без заморочек.

Проверено редакцией
