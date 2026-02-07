Люблю, когда без заморочек: ужин из картошки и фарша — попробовав раз, будете готовить постоянно

Люблю, когда быстро и без заморочек, и этот вариант ужина из картошки и фарша из таких. Попробовав раз эту картофельную запеканку с мясной начинкой и сырной корочкой, будете готовить постоянно!

Для приготовления понадобится: 1 кг картофеля, 400–500 г мясного фарша, 1 луковица, 2–3 зубчика чеснока, соль, перец, любимые специи; для верхнего слоя: 1 яйцо, 100–150 г твердого сыра, 2–3 ст. л. майонеза. Картофель очистите и натрите на крупной терке. Отожмите излишки сока. Разделите тертый картофель примерно пополам. Фарш смешайте с мелко нарезанным луком, чесноком, солью, перцем и специями. Разогрейте духовку до 180–190 °C. Форму для запекания смажьте маслом. Выложите первую половину тертого картофеля. Равномерно распределите по нему подготовленный фарш. Ко второй половине картофеля добавьте яйцо, тертый сыр и майонез. Выложите эту смесь поверх фарша. Накройте форму фольгой и запекайте 40–50 минут. Затем снимите фольгу и запекайте еще 15 минут до золотистой корочки. Дайте запеканке немного остыть и настояться перед нарезкой.

