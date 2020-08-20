Разработчик: вакцину «Спутник V» будут применять под жесточайшим контролем

https://static.news.ru/photo/de18abae-e2e4-11ea-bfcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/Агентство «Москва»

Любое применение вакцины от коронавирусной инфекции нового типа «Спутник V» будет проходить под жесточайшим контролем специалистов. Об этом 20 августа сообщил разработчик препарата.

Он отметил, что после регистрации «Спутник V» над вакциной продолжатся испытания. И участие в них примут 40 тысяч добровольцев, передаёт слова разработчика ТАСС.

11 августа была зарегистрирована первая российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Первая партия препарата уже произведена.

В гражданский оборот вакцина может поступить спустя месяц после старта третьего пострегистрационного этапа исследований препарата. Минздрав РФ уже заявил, что медработников будут вакцинировать от коронавируса параллельно с проведением этого этапа исследований. То же касается людей из групп риска.

Как ранее передавал NEWS.ru, губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что стал участником испытаний вакцины от коронавируса «Спутник V». Он отметил першение в горле и ломоту в течение первых трёх дней после инъекции.