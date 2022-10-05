Разработчик сайта Кремля рассказал, существуют ли безопасные мессенджеры Эксперт в области IT Геллер: невостребованный мессенджер можно назвать самым безопасным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн развеял миф об анонимности в приложении Telegram. Эксперт в области IT, главный разработчик сайта Kremlin.ru, председатель комиссии в Институте развития интернета Артем Геллер заявил NEWS.ru, что депутат опроверг и так всем известную информацию. По его словам, Telegram не надежнее других мессенджеров, а самым безопасным можно считать тот, который не популярен и только появился на рынке.

Как раньше, так и сейчас идет пиар, информационная поддержка о том, что основная ценность Telegram — это его безопасность, но это не так. Глобально Telegram еще не достиг той значимости, когда так много людей хотят взломать пользователя. Безопасным мессенджером можно назвать тот, который сейчас совсем не популярен и не востребован, новый условно вышедший только вчера мессенджер, соблюдающий базовые основы безопасности. Если это происходит, то он самый безопасный, потому что никому не нужен, — пояснил Геллер.

Ранее МВД сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали дискредитирующую информацию о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкорпораций, а также о высокопоставленных должностных лицах в России. За удаление публикаций администраторы каналов требовали выкуп в криптовалюте. Тем, кто хотя бы раз платил мошенникам, приходилось отдавать деньги ежемесячно. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». По словам Хинштейна, это наглядно доказывает, что анонимность в этом мессенджере — миф.