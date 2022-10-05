В Госдуме назвали мифом анонимность в Telegram Депутат Хинштейн назвал мифом анонимность в Telegram

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Задержание владельцев и админов Telegram-каналов наглядно доказывает, что анонимность в этом мессенджере — миф, заявил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн. Все они стали продолжением масштабной операции силовиков, которая была начата еще летом, написал он в своём Telegram-канале.

Результаты проводимой операции наглядно доказывают, что анонимность в ТГ — это миф и сегодняшние технические возможности спецслужб позволяют успешно деанонимизировать «королей компромата», — подчеркнул депутат.

Хинштейн также уточнил, что задержанные активно сотрудничают со следствием, дают показания друг на друга, на заказчиков и даже на своих родственников. Он выразил уверенность, что нынешние задержания будут не последними.

Ранее МВД сообщило о задержании владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали дискредитирующую информацию о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкорпораций, а также о высокопоставленных должностных лицах в России. За удаление публикаций администраторы каналов требовали выкуп в криптовалюте. Тем, кто хотя бы раз платил мошенникам, приходилось отдавать деньги ежемесячно.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Им грозит до двух лет лишения свободы. Суммарный охват аудитории шантажирующих Telegram-каналов составлял 900 тысяч человек, отмечается в пресс-релизе МВД.