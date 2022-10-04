МВД: задержаны владельцы Telegram-каналов, наживающиеся на фейках Полиция задержала владельцев Telegram-каналов, которые публиковали фейки о высокопоставленных должностных лицах России

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Сотрудники полиции задержали владельцев сети Telegram-каналов, которые публиковали дискредитирующую информацию о крупных бизнесменах, топ-менеджерах госкорпораций, а также о высокопоставленных должностных лицах в России, сообщает пресс-служба МВД. При этом администраторы каналов требовали выкуп за удаление публикаций. Суммарный охват аудитории Telegram-каналов составлял 900 тысяч человек. Возбуждено уголовное дело.

Пресечена противоправная деятельность интернет-шантажистов, которые специализировались на вымогательстве денежных средств граждан в крупном и особо крупном размере. Установлено, что злоумышленники создали сеть телеграм-каналов. <...> Эти площадки использовались для целенаправленного и синхронного размещения заказных материалов, содержащих заведомо ложную, дискредитирующую информацию в отношении крупных бизнесменов, топ-менеджеров госкорпораций, высокопоставленных должностных лиц, — говорится в сообщении.

Представители правоохранительных органов утверждают, что злоумышленники требовали деньги за удаление дискредитирующей информации в криптовалюте. Тем, кто хотя бы раз платил мошенникам, приходилось отдавать деньги ежемесячно.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное организованной группой». Им грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что на фоне частичной мобилизации в России мошенники с помощью подставных сайтов получают личные данные пользователя, а затем рассылают сообщения о его смерти на Украине. По словам эксперта, основная цель злоумышленников — дестабилизация ситуации в РФ.