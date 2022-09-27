Россиян предупредили о новом виде мошенничества на фоне мобилизации Эксперт Вакулин предупредил о новом виде мошенничества на фоне мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Специалист по информационной сетевой и компьютерной безопасности Сергей Вакулин заявил, что на фоне частичной мобилизации в России мошенники с помощью подставных сайтов получают личные данные пользователя, а затем рассылают сообщения о якобы смерти жертвы на Украине. По словам эксперта, основная цель злоумышленников — дестабилизация ситуации в стране, сообщает Pravda.Ru.

Вы заполняете логин и пароль на таком сайте, после чего злоумышленники получают доступ к вашему аккаунту и рассылают сообщения с фейковой информацией о том, что владелец этой страницы погиб на Украине, — рассказал Вакулин.

Он предостерег пользователей социальных сетей от рекламы мошенников в Сети, которые предлагают уйти от призыва за деньги. Он посоветовал решать все вопросы, связанные с частичной мобилизацией, в законном порядке.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко после открытия первого в России центра поддержки для семей мобилизованных призвал создать подобные центры по всей стране. В пресс-службе правительства Приморья рассказали, что подобный центр был открыт в Артемовском городском округе. Обращения граждан принимают специалисты аппарата гордумы и представители общественных организаций.