Разработчик: почти 32 тыс. добровольцев уже получили обе дозы «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/cc930a50-5b20-11eb-b3e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уже около 32 тыс. добровольцев получили в ходе клинических испытаний обе дозы российской вакцины от коронавируса «Спутник V». Таким образом, набор в клиническое исследование практически завершён.

Об этом заявил заместитель директора Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России, глава группы по созданию вакцины «Спутник-V», член-корреспондент РАН Денис Логунов. На пресс-конференции он рассказал, что первую дозу получили более 33 тыс. человек. И почти 32 тыс. добровольцев получили обе дозы.

Сегодня более 33 тыс. человек получили первую дозу компонента - это компонент на основе аденовируса 26-го серотипа. И уже почти 32 тыс. получили оба компонента, — заявил Логунов.

Учёный добавил, что в гражданский оборот будет передано более 1,6 млн доз вакцин от коронавируса. Кроме того, в ближайшее время власти планируют выпустить ещё более 2,6 млн доз препаратов, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что процесс массовой вакцинации от коронавируса в российских регионах в ближайшее время отладят так, чтобы она проходила без сбоев. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, признав, что сейчас могут возникать затруднения из-за масштабности кампании.