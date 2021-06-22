«Разговоров не разводить»: как профсоюзы оценивают дискриминацию непривитых

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова рассказала о жалобах непривитых россиян на дискриминацию. Сотрудникам ряда компаний было сказано, что без прививки их не отпустят в отпуск или лишат премии. По одному из таких заявлений, касающихся краснодарских чиновников, Москалькова даже собирается обращаться в прокуратуру. Омбудсмен назвала происходящее «нечестной игрой». Опрошенные NEWS.ru профсоюзные деятели рассказали, что такие ситуации действительно случаются. Оргсекретарь межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Ольги Мирясова заявила, что до недавнего времени от прививки можно было относительно легко отказаться, теперь же ситуация изменилась. При этом, по мнению председателя Российского независимого профсоюза работников угольной промышленности Ивана Мохначука, принуждение к вакцинации — необходимая мера.

Ольга Мирясова

— Расскажите о случаях давления на учителей с требованием привиться.

— Давление на преподавателей началось три, даже скорее две недели назад. Оно было связано с тем, что появилась нормативная база, позволяющая требовать обязательную вакцинацию для учителей. В первую очередь речь идёт о постановлениях на уровне регионов. Таких регионов становится всё больше. При этом и первая вакцинация в значительных масштабах не закончилась. Уже начались разговоры о ревакцинации, но на самом деле речь в большой степени идёт о том, чтобы педагоги вакцинировались в первый раз.

— Очевидно, ситуация с дискриминацией может осложниться ближе к осени, с наступлением учебного года?

— Нет, почему? Как я и говорила, по-настоящему давление началось уже две недели как. Теперь есть правовая база — не отказаться.

— Какая доля педагогов в России вакцинировалась?

Сергей Лантюхов/NEWS.ru Сергей Лантюхов/NEWS.ru

— На данный момент примерно половина.

— А почему такая относительно небольшая цифра, с учётом того, какому давлению они подвергались?

— Всё относительно. Это зависит от региона, от конкретной школы. По большому счёту, пока не было постановления санитарного врача, не было оснований требовать обязательную вакцинацию. Поэтому моральное давление могли оказывать и оказывали, но на самом деле было легко отказаться. К тому же тест на наличие антител довольно дорогой, это в какой-то степени также помогало до недавнего времени.

— Отказы не привели к слишком высокой смертности или заболеваемости среди учителей?

— Нет, насколько я знаю. Примерно всё так же, как в других слоях населения. Разве что среди учителей достаточно много пожилых или почти пожилых людей.

Иван Мохначук

— В вашей области есть дискриминация непривитых, подобная той, о которой говорит омбудсмен?

— У нас тоже есть такая ситуация. Работодатели ведут разъяснительную работу о необходимости прививаться от COVID-19.

— Разъяснительная работа ведётся с угрозами, о чём говорит Москалькова?

— Нет, не с угрозами точно, но если рабочие артачатся, то применяются методы добровольно-принудительного воздействия. Есть такие случаи.

— Вы считаете это неправильным?

— Это необходимо. На экипаже, например, работает отделение, в шахтах, скажем, 8-10 человек. Один заболел и всё — всех сажают на карантин. При этом никто не работает и не производит продукцию. Зарплату надо платить, а денег нет — откуда им взяться? Стоит провакцинироваться, и все эти проблемы уходят.

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Знаете, я понимаю опасения людей на первых этапах, когда действительно были сомнения в том, что это за вакцина, зачем её сделали и так далее. Но с этого момента прошёл уже год. Нашей вакциной привиты миллионы людей в 50 странах мира, у нас многие привиты. Медицинский журнал The Lancet опубликовал исследования, в которых говорится, что эффективность препарата превысила 91%. Не зафиксировано ни одного случая смерти после прививки «Спутником V». При этом у нас некоторые так называемые лидеры общественного мнения, даже какие-то медицинские сотрудники выступают против вакцины. Этот бред надо преодолевать.

— Нужно ли менять законодательство, чтобы не вынуждать работодателя угрожать чем-то сотруднику?

— Нет, ничего менять не нужно. Следует просто включить прививку от COVID-19 в перечень обязательных в соответствии с санитарно-эпидемиологическим законодательством. Прививки от коклюша, тифа и оспы у нас есть в этом списке, туда же нужно добавить вакцину от коронавируса, и никаких разговоров не разводить.