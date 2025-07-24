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24 июля 2025 в 08:22

Раздражает все вокруг? Эти советы помогут сохранять спокойствие на работе

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Рабочие будни часто испытывают наше терпение — коллеги, дедлайны, непредвиденные задачи могут вывести из себя. Однако сохранять спокойствие в таких ситуациях — важный навык, который можно развить. Несколько простых техник помогут оставаться уравновешенным даже в самый напряженный день.

Когда чувствуете, что раздражение нарастает, сделайте паузу — выйдите на пять минут, подышите глубоко, выпейте воды. Переформулируйте проблему: вместо «это ужасно» скажите себе «это вызов». Держите на рабочем месте предмет, который вас успокаивает, — камень, фотографию, игрушку-антистресс. Если ситуация повторяется регулярно, ведите дневник раздражений — записывайте, что именно вывело вас из себя и как можно было отреагировать иначе. Помните, что ваша реакция — это выбор, и всегда можно найти способ сохранить душевное равновесие.

Ранее также сообщалось о том, как добиться повышения на работе. Вот несколько советов, которые помогут вам подготовиться к важному разговору с руководителем и добиться желаемого.

советы
работа
психология
стресс
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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