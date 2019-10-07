https://static.news.ru/photo/5b2d5a7e-e8e8-11e9-a370-fa163e074e61_660.jpg Рауль Арашуков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Рауля Арашукова, занимавшего должность советника гендиректора «Газпром межрегионгаза», уволили с данного поста за прогул, а также за то, что он не попытался предотвратить конфликт интересов, рассказал гендиректор «Газпром межрегионгаза» Вадим Густов.

По его словам, «трудовые отношения» с Арашуковым-старшим прекращены в начале 2019-го.

Я его (Рауля Арашукова. — News.ru ) не застал, но хочу сказать, что компания оказывает всяческое содействие правоохранительным органам для того, чтобы разобраться в этом деле, — пояснил топ-менеджер.

Представителя Республики Карачаево-Черкесия в Совете Федерации Рауфа Арашукова задержали 30 января 2019-го прямо на заседании верхней палаты парламента. Его обвиняют в хищениях газа на сумму более 30 млрд рублей, организации убийства двух человек и участии в преступной группировке. Одновременно в Северной столице арестовали отец сенатора — Рауль Арашуков. Кроме отца и сына, по делу арестованы родственники и друзья Арашуковых.

Ранее News.ru сообщал, что находящийся в СИЗО Рауф Арашуков пообещал выкладывать новости о своём уголовном деле в Instagram и оставил контакты для писем от желающих.

Предыдущая запись в его аккаунте была сделана 28 января 2019 года — за два дня до задержания прямо на заседании верхней палаты российского парламента.