https://static.news.ru/photo/e8f5d1e4-d595-11e9-8c03-fa163e074e61_660.jpg Рауф Арашуков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Находящийся в СИЗО экс-сенатор Совета Федерации Рауф Арашуков, обвиняемый в убийствах и участии в преступной группировке, пообещал выкладывать новости о своём уголовном деле в Instagram и оставил контакты для писем от желающих.

Не секрет, что я сейчас нахожусь в СИЗО по надуманным обвинениям. Но я попросил своих друзей вести мой Instagram. И иногда мы будем выкладывать новости о деле и обо мне. Кто хочет, может писать мне в СИЗО письма, — написано на странице Арашукова .

Предыдущая запись в его аккаунте была сделана 28 января 2019 года — за два дня до задержания прямо на заседании верхней палаты российского парламента.

Как писал News.ru, в начале июля Мосгорсуд не снял ареста со счетов экс-сенатора Рауфа Арашукова. По данным защиты, арест наложен на четыре его счёта, общая сумма которых составляет две тысячи рублей. До этого он сравнил СИЗО «Лефортово» с концлагерем, назвав условия содержания «невозможными».