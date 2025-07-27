Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
27 июля 2025 в 10:00

Растет даже там, где другие цветы чахнут! Суперский многолетник без хлопот

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Растет даже там, где другие цветы чахнут! Суперский многолетник без хлопот! Бегония многолетняя: идеальное растение для вашего сада. Это популярное декоративное растение, которое полюбилось садоводам за яркое цветение и неприхотливость. Она насчитывает более 1,5 тыс. видов, среди которых есть клубневые, кустовые и вечноцветущие сорта.

Почему садоводы выбирают бегонию?

  • Долгое цветение: с мая до заморозков.
  • Разнообразие: оттенки от белого до ярко-красного, махровые и гладкие цветки.
  • Теневыносливость: растет даже там, где другие цветы чахнут.
  • Простой уход: полив, дренаж и легкая почва.

Бегония подходит для клумб, вазонов и балконов. Её можно выращивать как в открытом грунте, так и дома. Главное — защищать от сильных морозов, так как большинство видов теплолюбивы. Это растение станет украшением любого сада без лишних хлопот!

Ранее мы рассказывали о многолетнике, который растет даже в экстремальных условиях! Камнеломка — красивый многолетник.

цветы
многолетники
сады
огороды
дачи
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о гибели трех «валькирий Зеленского»
Россиянам рассказали, почему стоит быть осторожными с разливным квасом
«Превысило миллиард»: миру грозит новая эпидемия
Женщина пострадала при атаке ВСУ на российский регион
Уехавшая из России певица осталась без концертов в РФ
Раскрыты детали массированной атаки дронов ВСУ на Ленинградскую область
Стало известно, кем ВСУ заменяют погибших на передовой
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 27 июля: где сбои в России
Свыше ста рейсов задержаны и отменены в Петербурге на фоне атак БПЛА
В США назвали фиаско одно решение Зеленского
Ситуация в аэропортах РФ 27 июля: задержки рейсов, что в Москве и Питере
Раскрыт возможный состав элитного подразделения ВСУ «Браво» под Сумами
«Коалиция безмозглых»: экс-сотрудник ЦРУ охарактеризовал западных лидеров
На Западе узнали о тайном приказе Европы Зеленскому
Налет на Петербург, удар под Волгоградом: как ВСУ атакуют Россию 27 июля
Спасительный для «Атланты» гол Миранчука попал на видео
Мошенники начали обманывать любителей футбола
У нашумевших игрушек появились «врачи»
В Кремле ответили на награждение экс-генерала Попова орденами Запорожья
В Кремле высказались об отношениях России и Украины после СВО
Дальше
Самое популярное
История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года
Европа

История Украины с древних времен до 24 февраля 2022 года

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot
Общество

Стало известно, как ВС РФ удалось уничтожить четыре ЗРК Patriot

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге
Россия

Стало известно, сколько продлится жара в Санкт-Петербурге

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.