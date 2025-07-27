Растет даже там, где другие цветы чахнут! Суперский многолетник без хлопот! Бегония многолетняя: идеальное растение для вашего сада. Это популярное декоративное растение, которое полюбилось садоводам за яркое цветение и неприхотливость. Она насчитывает более 1,5 тыс. видов, среди которых есть клубневые, кустовые и вечноцветущие сорта.
Почему садоводы выбирают бегонию?
- Долгое цветение: с мая до заморозков.
- Разнообразие: оттенки от белого до ярко-красного, махровые и гладкие цветки.
- Теневыносливость: растет даже там, где другие цветы чахнут.
- Простой уход: полив, дренаж и легкая почва.
Бегония подходит для клумб, вазонов и балконов. Её можно выращивать как в открытом грунте, так и дома. Главное — защищать от сильных морозов, так как большинство видов теплолюбивы. Это растение станет украшением любого сада без лишних хлопот!
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