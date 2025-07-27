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27 июля 2025 в 14:10

Володин оценил эффективность политической и экономической системы России

Володин: политическая и экономическая система России устойчива к вызовам

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политическая и экономическая система России эффективна и устойчива к вызовам, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, выступая на форуме «Территория смыслов». По его словам, которые приводит пресс-служба нижней палаты парламента, за время развития новой России государство проделало большой путь.

За время развития новой России страна прошла большой путь, в короткий промежуток времени создав новые стандарты, новые условия. Вместе с тем вызовов стало больше. И надо сказать: политическая система, созданная нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, экономическая модель показывают эффективность, они устойчивы к вызовам, — сказал он.

Володин указал, что на сегодняшний день в отношении России введено свыше 30 тысяч ограничений. По его словам, ни одна страна в мире не испытывала на себе такого санкционного давления со стороны международного сообщества. Несмотря на это, российская государственность выстояла и продолжает развиваться, принимая новые социальные стандарты и беря на себя дополнительные обязательства перед гражданами, подчеркнул парламентарий.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что эксперты на Западе признают, что санкционная политика против России оказалась неэффективной. По ее словам, там никто не может в полной мере дать оценку долгосрочным последствиям, которыми для западных стран обернутся антироссийские рестрикции.

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