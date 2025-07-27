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27 июля 2025 в 13:48

Дочь Клаудии Шифер похвасталась своей фигурой

Дочь Клаудии Шифер опубликовала фото в открытом купальнике

Клементина де Вер Драммонд Клементина де Вер Драммонд Фото: Социальные сети

Дочь известной супермодели Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд показала свою фигуру в купальнике в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии 20-летняя Клементина позирует в черном купальнике с откровенными вырезами. На ней также украшения — кольца и браслет. Девушка позирует перед зеркалом с распущенными волосами и без макияжа.

Это не первый раз, когда девушка демонстрирует подписчикам свои формы. Ранее дочь немецкой супермодели опубликовала фото, на котором она позирует в облегающем белом платье с глубоким декольте на фоне морской яхты.

Ранее 16-летняя российская актриса Анна Пересильд вновь стала объектом критики подписчиков из-за своих откровенных нарядов. Комментаторы сочли ее образы с фотосессии из Италии слишком откровенными для несовершеннолетней девушки. На снимках Пересильд можно заметить в черном платье с открытыми плечами, укороченной длины, топе с V-образным вырезом и летнем костюме в горошек. Пользователи интернета оставили под фотографиями комментарии с нелестными высказываниями в адрес стиля одежды актрисы.

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