Дочь Клаудии Шифер похвасталась своей фигурой

Дочь известной супермодели Клаудии Шиффер Клементина де Вер Драммонд показала свою фигуру в купальнике в Instagram (деятельность в РФ запрещена). На фотографии 20-летняя Клементина позирует в черном купальнике с откровенными вырезами. На ней также украшения — кольца и браслет. Девушка позирует перед зеркалом с распущенными волосами и без макияжа.

Это не первый раз, когда девушка демонстрирует подписчикам свои формы. Ранее дочь немецкой супермодели опубликовала фото, на котором она позирует в облегающем белом платье с глубоким декольте на фоне морской яхты.

Ранее 16-летняя российская актриса Анна Пересильд вновь стала объектом критики подписчиков из-за своих откровенных нарядов. Комментаторы сочли ее образы с фотосессии из Италии слишком откровенными для несовершеннолетней девушки. На снимках Пересильд можно заметить в черном платье с открытыми плечами, укороченной длины, топе с V-образным вырезом и летнем костюме в горошек. Пользователи интернета оставили под фотографиями комментарии с нелестными высказываниями в адрес стиля одежды актрисы.