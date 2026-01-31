Растение, которое будет неустанно цвести с самого начала лета и до наступления заморозков

Раскрываем секрет садового рекордсмена! Если вы ищете растение, которое будет неустанно цвести с самого начала лета и до наступления заморозков, то ваш идеальный кандидат — тысячелистник гибридный.

Этот неприхотливый многолетник является настоящим рекордсменом по продолжительности цветения: его пышные и плоские соцветия-щитки, похожие на яркие подушки, украшают сад с конца мая и держатся до самого конца августа. А при своевременном удалении увядших бутонов тысячелистник легко продлевает свое цветение вплоть до сентября и октября, уходя под снег с цветами.

Он поражает не только выносливостью, но и палитрой: вы можете выбрать сорта с соцветиями всех оттенков — от классического белоснежного и нежно-сиреневого до насыщенных желтых, ярко-красных и глубоких пурпурных тонов. Тысячелистник абсолютно некапризен: он зимостоек, засухоустойчив и будет прекрасно расти на самом обычном солнечном участке, не требуя почти никакого ухода.

Ранее был назван цветок для тех, у кого нет времени: посадите один раз и наслаждайтесь красотой десятилетиями.