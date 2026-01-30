Зимняя Олимпиада — 2026
Посеял один раз — и навсегда: для «ленивого» сада, который обходится минимумом ухода

Фото: D-NEWS.ru
Откройте для себя цветок, который превратит вашу дачу в экзотический сад: эшшольция цветет все лето без устали. Это растение — настоящая находка для тех, кто хочет ярких красок без хлопот.

Его нежные, шелковистые цветки, похожие на порхающих бабочек, раскрываются каждый солнечный день в насыщенных тонах: от ослепительно-желтого и оранжевого до карминно-красного и кремово-белого. Но главное волшебство эшшольции — в ее феноменальной живучести и непрерывном цветении с июня до самых заморозков. Посеял один раз — и навсегда.

Она идеально подходит для «ленивого» сада, потому что обходится минимумом ухода. Посейте семена прямо в грунт в апреле-мае, и в дальнейшем эшшольция будет сеяться сама, появляясь на новых местах каждый год. Ей не нужен частый полив — она засухоустойчива, предпочитает бедные, песчаные почвы и обилие солнца.

Ранее были названы три самых живучих многолетника для сада, которые вынесут любую русскую зиму и летнюю жару.

