Цветок для тех, у кого нет времени: посадите один раз и наслаждайтесь красотой десятилетиями

Ищете эффектную замену капризным розам для вашей дачи? Посадите лилейник — многолетний цветок, чья красота и неприхотливость давно завоевали сердца садоводов по всему миру. Идеальный цветок для тех, у кого нет времени.

Его часто называют «цветком для ленивого садовода», и это вполне справедливо: лилейник адаптируется практически к любым условиям. В отличие от роз, которые требуют регулярных подкормок, защиты от болезней и сложного зимнего укрытия, лилейник стойко переносит перепады температур, ветра и морозы.

При этом по декоративности он не уступает признанной королеве сада. Современные сорта поражают разнообразием: цветы всех оттенков радуги, с каймой, полосками, махровые и гофрированные. Каждый цветок живет всего один день, но на смену ему тут же раскрываются новые, обеспечивая пышное и продолжительное цветение с мая по июль, а у некоторых ремонтантных сортов — почти все лето. Посадите один раз и наслаждайтесь красотой десятилетиями!

