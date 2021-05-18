Расстрелявшего сослуживцев Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область

https://static.news.ru/photo/b87465f4-b7d8-11eb-90c3-96000091f725_660.jpg Рамиль Шамсутдинов Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости

Приговорённого к 24,5 года за расстрел сослуживцев солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова этапировали в Тюменскую область. Об этом его адвокат Равиль Тугушев сообщил Lenta.ru.

Он рассказал, что Шамсутдинов будет отбывать срок по месту жительства, то есть в Тюменской области. Его уже доставили в местное управление ФСИН, в скором времени его определят в колонию на территории региона.

Шамсутдинов расстрелял своих сослуживцев в октябре 2019 года. Погибли восемь военнослужащих и ещё двое получили ранения. Солдат признал вину, а свой поступок объяснил тем, что подвергался издевательствам во время прохождения службы.

21 января 2021 года 2-й Восточный окружной военный суд в Чите приговорил Шамсутдинова к 24,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Кроме того, он обязал осуждённого выплатить около 11 млн рублей в качестве компенсации семьям погибших.

Ранее сообщалось, что комитет солдатских матерей поддержал приговор Шамсутдинову. При этом не исключили, что он будет обжалован потерпевшими.