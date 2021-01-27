Рассекречены материалы приговора нацистам, совершившим геноцид на Украине

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Федеральная служба безопасности РФ обнародовала материалы приговора, который был вынесен в 1946 году военным трибуналом Киевского военного округа сторонникам Адольфа Гитлера, совершивших геноцид против мирного населения на Украине во время Великой Отечественной войны.

ФСБ также опубликовала написанный от руки вердикт в отношении 12 нацистов, приговорённых к смертной казни через повешение. Это решение позднее отпечатали на машинке. Ещё троих нацистов было решено сослать на каторги сроком от 15 до 20 лет.

Военный трибунал Киева рассматривал преступления, которые совершали оккупанты в разных регионах страны. Процесс шёл с 17 по 28 января 1946 года в открытом режиме. О его подробностях детально писала пресса, в частности, газеты «Правда» и «Известия», а также местные СМИ. Таким образом, весь мир смог узнать как о суде, так и о конечном приговоре, передаёт РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что The Black Vault, занимающаяся публикацией рассекреченных документов, опубликовала в свободном доступе файлы ЦРУ, содержащие данные об НЛО или аномальных атмосферных явлениях (ААЯ).