Распространение COVID-19 в России достигло максимума с конца ноября

https://static.news.ru/photo/34aefd7e-b6ed-11eb-9c16-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Коэффициент распространения коронавируса в России достиг 1,09. Это максимальное значение за период с ноября 2020 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперштаба по борьбе с инфекцией.

В Москве коэффициент распространения в настоящее время составляет 1,2. Для столицы это самое высокое значение с 10 мая, говорится в сообщении.

За минувшие сутки в России выявлено 9328 новых случаев заражения коронавирусом. Из больниц по выздоровлении выписан 7181 пациент. Жертвами инфекции стали 340 человек.

За время пандемии в стране заразились около 5 млн человек. Из них на данный момент выздоровели более 4,5 млн и 116,2 тысячи скончались, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Москве за последние 24 часа зафиксировано 3573 случая заражения коронавирусом. Выздоровели чуть более двух тысяч человек и 57 умерли.

Столица по-прежнему сохраняет лидирующую позицию по уровню заболеваемости в России. На втором и третьем местах Санкт-Петербург и Подмосковье соответственно. Самые низкие показатели в Ненецком и Чукотском автономных округах, а также в Еврейской автономной области.

Ранее сообщалось, что глава Минздрава РФ Михаил Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную. При этом он отметил, что эпидобстановка в городах с большой плотностью населения остаётся напряжённой.