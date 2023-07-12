Раскрыты способы борьбы с утренними отеками Диетолог Арзамасцев посоветовал пить достаточно воды для борьбы с утренними отеками

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Для борьбы с утренними отеками необходимо пить достаточное количество воды, посоветовал диетолог-нутрициолог Евгений Арзамасцев. В разговоре с «Москвой 24» он уточнил, что также подойдут любые чаи. По его словам, они позволят улучшить текучесть жидкости в организме, что необходимо для борьбы с отечностью.

Для борьбы с отеками нужны компоненты, позволяющие улучшить вывод жидкости. Это вода и любые чаи, которые стимулируют ее отток. Например, чай с брусникой. Достаточное количество воды будет улучшать текучесть жидкости в организме и стимулировать борьбу с отечностью, — пояснил Арзамасцев.

Специалист добавил, что также выделение лишний жидкости из организма стимулируют продукты, богатые калием и магнием. К ним относятся огурцы, любая зелень, а также сухофрукты и орехи. Арзамасцев предупредил, что стимулировать появление отеков могут продукты, содержащие большое количество соли или сахара. Диетолог посоветовал не употреблять их на ночь.

Спортивный нутрициолог Ольга Беседина ранее посоветовала не выбирать жесткие диеты для похудения, чтобы избежать обвисания кожи. По ее словам, важно не спешить при избавлении от лишних килограммов, чтобы не столкнуться с негативными эстетическими последствиями. Специалист порекомендовала придерживаться сбалансированного питания.