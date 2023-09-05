Раскрыты привычки, разрушающие поджелудочную железу Врач Мельникова назвала курение разрушающей поджелудочную железу привычкой

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Курение, злоупотребление алкоголем и калорийной пищей являются привычками, разрушающими поджелудочную железу, предупредила врач-гастроэнтеролог Евгения Мельникова. В беседе с «Газетой.Ru» она уточнила, что спиртные напитки приводят к хроническому панкреатиту, а сигареты увеличивают риск развития патологии в три раза.

Алкоголь — виновник 70% случаев хронического панкреатита. Для его развития достаточно всего 60–80 мл чистого этилового спирта в сутки. Ускоряет развитие панкреатита курение. Это вредная привычка повышает риск патологии в среднем в три раза, — уточнила специалист.

По словам врача, поджелудочная железа негативно реагирует на избыточное потребление насыщенных жиров и рафинированных углеводов. Высококалорийное питание приводит к воспалительным реакциям с развитием инсулинорезистентности, истощению клеток поджелудочной, которые отвечают за постоянный уровень глюкозы в крови, и развитию сахарного диабета. Мельникова предупредила, что вред также может нанести бесконтрольный прием лекарственных препаратов без назначения врача.

Гастроэнтеролог Андрей Фарбер ранее предупредил, что злоупотребление фастфудом и жирной пищей можно назвать явной ошибкой в питании, которая приводит к развитию рака кишечника. Специалист призвал изменить привычки и отдавать предпочтение овощам и фруктам.