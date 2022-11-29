Раскрыты опасности сна матери с ребенком в одной кровати Психотерапевт Крашкина: сон ребёнка в одной кровати с матерью опасен для его жизни

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Для ребенка в раннем возрасте спать с мамой в одной кровати опасно для жизни, так как она может случайно нанести ему физическую травму, рассказала РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. По ее словам, мать может случайно перекрыть младенцу дыхательные пути, случайно задеть его или столкнуть с кровати, впав в глубокий сон. В более взрослом возрасте детям также не стоит спать с мамой, так как это мешает их психологической адаптации, уточнила специалист.

На начальном этапе это просто опасно, потому что уставшая мама может настолько глубоко уснуть, что в силу своих размеров, в сравнении с размером ребенка, может просто перекрыть его дыхательные пути <...> В более взрослом возрасте ребенка, там год или два, — это подразумевает уже определенное слияние матери с ребенком, что мешает психологической адаптации ребенка как отдельной личности, — пояснила Крашкина.

Помимо того, психотерапевт развенчала миф о том что мальчики, когда вырастают, выбирают себе похожих на своих матерей по характеру жен. Эксперт уточнила, что это не является законом и что многие мужчины выбирают себе партнершу с характером противоположным матери.

Крашкина ранее рассказала, что при общении с ребёнком важно не переходить на детское поведение, потому что это способно стать причиной конфликтов в будущем.Эксперт подчеркнула, что в таком случае дети начинают воспринимать родителей как ровню себе, а не как взрослых. По ее словам, таким поведением считаются крики родителя на ребенка, так как именно дети в конфликтных ситуациях могут начать плакать и кричать.