Психотерапевт предостерегла родителей от детского поведения с ребенком Психотерапевт Крашкина сообщила, что детское общение с ребенком способно привести к конфликтам

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При общении с ребёнком важно не переходить на детское поведение, потому что это способно стать причиной конфликтов в будущем, рассказала РИАМО психотерапевт Ирина Крашкина. Эксперт подчеркнула, что в таком случае дети начинают воспринимать родителей как ровню себе, а не как взрослых. По ее словам, таким поведением считаются крики родителя на ребенка, так как именно дети в конфликтных ситуациях могут начать плакать и кричать.

Периодически нам иногда очень хочется перейти на ипостась ребенка в общении со своим малышом, и тогда ребенок уже воспринимает нас не как взрослого, а как ровню себе, и в этом таятся определенные возможные конфликты в общении родителя с ребенком, — сказала Крашкина.

Крик родителей на ребенка, который психотерапевт называет детским поведением, отложится в его памяти и в будущем приведет к конфликтам. При этом специалист добавила, что в детском саду дети проявляют самостоятельность именно потому, что ощущают дистанцию между собой и воспитателем, который никогда не опускается до роли играющего с ним ребенка, как это могут сделать родные.

Детский психолог Светлана Талмач ранее призвала родителей не делать подарки на Новый год средством манипулирования ребенком. По ее словам, детей нельзя лишать подарков и внимания во время праздника из-за оценок и плохого поведения, ведь подарок дарят не за что-то, а с целью безвозмездно принести радость и удовольствие. Специалист пояснила, что такой подход даст ребенку ощущение того, что родители ценят его самого.