Раскрыто влияние солнца на заболеваемость гриппом и ОРВИ Терапевт Абрарова: солнце снижает распространение гриппа и ОРВИ из-за выработки витамина D

Врач-терапевт Диляра Абрарова рассказала URA.RU, что солнечный свет влияет на продолжительность сезона гриппа и ОРВИ, так как уровень ультрафиолетового излучения способствует укреплению иммунной системы из-за выработки витамина D. Эксперт добавила, что к середине апреля эпидемия гриппа типа А и В идут на спад из-за увеличения солнечных дней. Она отметила, что по этой причине люди реже болеют весной и летом.

На продолжительность сезонности напрямую влияет солнечный свет, уровень ультрафиолетового излучения солнца. Чем раньше придет солнечная весна, тем быстрее уйдут ОРВИ. Солнечный свет способствует выработке витамина D, участвующего в укреплении иммунной системы и защите организма от вирусных инфекций, — сказала Абрарова.

Он указала на разницу в 2020–2021 годах, когда пандемия коронавируса вытеснила остальные вирусы гриппа. По ее словам, люди самоизолировались и избежали заражения другими ОРВИ.

Нутрициолог Елена Свиридова ранее рассказала, что прогулки, горячая ванна и разговоры с близкими могут помочь избавиться от эмоционального переедания. Эксперт пояснила, что на фоне проблем и стресса человек может начать «заедать» свои эмоции с помощью приемов пищи. Она предупредила, что такое переедание называется психологическим и с ним «крайне сложно справиться самостоятельно». По ее словам, для избавления от этой вредной привычки может помочь проработка негативных эмоций, которые вызывают чувство голода.