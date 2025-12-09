ТИЭФ'25
09 декабря 2025 в 03:20

Раскрыто важнейшее правило, которому должны следовать пластические хирурги

Хирург Алексанян: пациенту нужно объяснить, что изменения ему не подойдут

Пластические хирурги делают операцию пациенту в клинике Пластические хирурги делают операцию пациенту в клинике Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Пациенту, который хочет изменить внешность с помощью хирургического вмешательства, нужно объяснить, что некоторые изменения могут ему не подойти, заявил NEWS.ru пластический хирург Тигран Алексанян. По его словам, задача врача — подчеркнуть естественную красоту, а не следовать сиюминутной моде.

Погоня за супертонкими носами, сверхвыразительными скулами и выдающимися губами превратилась в настоящую катастрофу, породив массу одинаковых лиц, лишенных индивидуальности. Это проблема, отравляющая жизнь пластических хирургов. Специалист должен не только выполнять желания пациента, но и объяснять, что некоторые изменения могут не подойти именно ему. Задача хирурга — не создать идеал, а подчеркнуть естественную красоту. Специалисту важно не просто следовать моде, — пояснил Алексанян.

По его мнению, ключевой принцип работы пластического хирурга заключается в индивидуальном подходе, учитывающем анатомические особенности и психологическое состояние человека. Алексанян добавил, что врач должен выступать не только в роли технического специалиста, но и чуткого психолога, понимающего истинные мотивы пациента.

Пластический хирург должен учитывать анатомические особенности и психоэмоциональное состояние пациента. К сожалению, в погоне за идеалом многие забывают о последствиях. Неправильные хирургические вмешательства могут привести к серьезным осложнениям, и иногда восстановление после такой процедуры требует гораздо больше усилий, чем первичная операция. Врач должен быть не только мастером своего дела, но и психологом, способным понять, что движет пациентом, — резюмировал хирург.

Ранее сообщалось, что в московской клинике пластической хирургии умерла пациентка. 50-летняя женщина накануне перенесла сразу два хирургических вмешательства — уменьшение груди и подтяжку живота. Утром следующего дня ее состояние резко ухудшилось. Несмотря на реанимационные меры, женщину не удалось спасти.

