Раскрыто, почему разведенные мужчины не участвуют в воспитании детей Психолог Шахов: у многих отцов отсутствует эмоциональная связь с детьми

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У мужчин нет так называемого родительского инстинкта, у них в десять раз меньше уровень окситоцина, чем у женщин, в связи с этим многие отцы после развода с супругой не участвуют в воспитании детей, рассказал социальный психолог Александр Шахов. В разговоре с «Газетой.Ru» он уточнил, что эмоциональная связь между мужчиной и ребенком часто отсутствует.

Если ребенок был желанным для отца, и его появление было сознательным выбором, тогда у мужчины появляется эмоциональная связь с ребенком, и он будет принимать участие в его воспитании. Однако в подавляющем большинстве случаев инициатива по рождению детей исходит от матери, — пояснил специалист.

Психолог подчеркнул, что в российской культуре нет социально одобряемого образа заботливого отца. Шахов отметил, что в большинстве российских и советских фильмов практически отсутствуют сюжеты, когда мужчина ухаживает за детьми, особенно после развода. Многие отцы перенимают подобную модель и применяют в реальной жизни.

Специалист добавил, что часто отцы самоустраняются от воспитания детей, так как перестают чувствовать ответственность за семью. Кроме того, в некоторых случаях накладывается личный опыт, когда мужчина рос в неполной семье.

Мужчины, у которых в детстве не было папы, не понимают, насколько психологически важно для детей его присутствие в их жизни. Они считают, что успешно выросли без отцовской заботы и внимания, и потому уверены, что и его дети смогут справиться без него, — заключил психолог.

Ранее стало известно, что 52% отцов в разведенных семьях никак не участвуют в жизни детей после расторжения брака с супругой. Чаще всего причиной становится нежелание самого отца (33%), а в 7% случаев на этом настаивает мать ребенка.