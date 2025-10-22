Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 12:12

Раскрыто, как утеплить грядку клубники поздней осенью

Садовод Самойлова: для укрытия грядки клубники на зиму помогут старые ящики

Фото: Томас Тхайцук/Sputnik/РИА Новости

При подготовке дачи к зиме рекомендуется утеплить грядку клубники от холодов, рассказала NEWS.ru садовод и блогер Светлана Самойлова. Она объяснила, что в создании эффективного укрытия помогут пластиковые ящики.

Для укрытия клубники поздней осенью используются пластиковые ящики, которые в шахматном порядке переворачиваются над грядкой. Они используются в качестве каркаса и сверху накрываются нетканым материалом. Получается довольно низкое укрытие, которое сохраняет тепло, — посоветовала эксперт.

По ее словам, смородину и голубику можно пригнуть и накрыть деревянным ящиком. Для того чтобы спрятать от холода рододендроны, также используют ящик, его накрывают листом фанеры или деревянным щитом. А для укрытия хвойных используется мешковина и любая ткань, например старые шторы или постельное белье.

Растения должны быть укрыты по принципу «берлоги». Внутри укрытия — воздух, сверху — каркас, еще выше — снег, — сказала эксперт.

Ранее садовод рассказала, как нужно подготовить дачу к зиме. В первую очередь необходимо провести ревизию удобрений. Некоторые придется забрать с собой в город. Важно, чтобы в домике не осталось стеклянных емкостей с водой, которые могут лопнуть при морозе.

