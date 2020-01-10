https://static.news.ru/photo/2dced308-33bd-11ea-9a1c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Журналисты выяснили производителя и стоимость кардигана, в котором президент РФ Владимир Путин присутствовал на рождественской службе в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга.

Бежевый кашемировый свитер с мехом и пуговицами на воротнике входит в коллекцию Loro Piana winter 2017. Стоимость похожих моделей из актуальной коллекции составляет около 204 тыс. рублей, — сообщает Lenta.ru.

Вот пишут : 204 тысячи рублей,на сайте https://t.co/9mOJoCn6Nb Давайте, продолжайте срач в ленте. https://t.co/zTtihCM66C — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) January 10, 2020

Ранее корреспонденты издания заметили на Путине кроссовки этого же бренда во время совместной поездке с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Валаамский монастырь в июле 2019 года. Их стоимость в московском бутике составляла 61,5 тыс. рублей.

Как писал NEWS.ru, Владимир Путин покинул Рождественскую службу в Спасо-Преображенском соборе Санкт-Петербурга, подарив перед этим храму икону Божией Матери «Тихвинская» с предстоящими святыми. Глава государства был на ночной литургии примерно полчаса, после чего поздравил собравшихся верующих с Рождеством и вручил настоятелю храма Николаю Брындину икону. В ответ священнослужитель подарил президенту икону Казанской Божией Матери.