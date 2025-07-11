Юрист раскрыл, можно ли ходить без футболки на улице в сильную жару

Юрист раскрыл, можно ли ходить без футболки на улице в сильную жару Юрист Русяев: по улице можно ходить без футболки, если нет наготы

Законодательство не предусматривает штрафа за нахождение на улице с голым торсом, если это не сопровождается наготой, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, появление в общественном месте без футболки не подпадает под статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве.

Российское законодательство не содержит прямого запрета на появление в общественных местах без верхней одежды, если это не сопровождается полной наготой или действиями, нарушающими общественный порядок. Сам по себе оголенный торс не входит в перечень административных правонарушений, закрепленных в Кодексе об административных правонарушениях РФ. Статья 20.1 КоАП РФ применима лишь в случаях, когда поведение выражает явное неуважение к обществу и сопровождается, например, нецензурной бранью, приставаниями или порчей имущества. Отсутствие футболки при этом не является достаточным основанием для квалификации по данной статье, — сказал Русяев.

При этом, отметил юрист, в отдельных муниципальных образованиях могут действовать локальные нормативные акты, ограничивающие внешний вид граждан в публичных пространствах. По его словам, чаще всего речь идет о запрете на купальные костюмы вне пляжных зон.

Но даже в этих случаях вопрос касается в первую очередь нижней части одежды и общего вида, а не только верхней части тела. Для Москвы, Санкт-Петербурга и большинства других городов России подобных ограничений не установлено, — добавил Русяев.

Ранее в России вступил в силу новый ГОСТ, регулирующий требования к школьной форме. Согласно документу, форма должна быть удобной, красивой и патриотичной.