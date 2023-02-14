Раскрыта опасность сидячего образа жизни Врач Бондаренко объяснил, что сидячее положение для людей неестественно

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Сидячее положение не является для людей естественным, так как оно вошло в жизнь в ходе эволюции, заявил врач Владимир Бондаренко. Он рассказал «Радио 1», что сидячий образ жизни провоцирует проблемы с поясницей и позвоночником. Из-за отсутствия физической нагрузки нарушается осанка, организм человека страдает.

Исследования показали, что от сидячего образа жизни страдает большее число людей, чем погибает во всех катастрофах за год. Сидячее положение человека для нашего организма считается неестественным. Люди начали сидеть тогда, когда появился определенный уровень цивилизации. В основном, люди должны ходить, стоять, бегать, передвигаться или лежать, — пояснил специалист.

Бондаренко уточнил, что можно организовать вертикальное рабочее место — для этого существуют специальные столы и стулья. Врач порекомендовал чередовать стоячее положение с сидячим. Он также заявил, что люди должны проходить в день не менее 25 тысяч шагов. Ходьба является естественной тренировкой мышц. Каждые 50 минут, проведенных в сидячем положении, врач советует выполнять легкие упражнения.

Если человек решил тренироваться, то начинать нужно с разминки, с растягивания мышц ног, с дыхательных упражнений. Как перед пробежкой мы должны размяться. Возможно, первые занятия будут составлять 15-20 минут, но постепенно это время можно увеличивать, — порекомендовал специалист.

Бондаренко напомнил, что при физических нагрузках не следует забывать о состоянии организма. Так, пожилым людям стоит заменить активные физические нагрузки на скандинавскую ходьбу. Она помогает защитить опорно-двигательный аппарат.

Врач отметил, что сейчас очень часто сидячий образ жизни ведут дети, поэтому нужно внимательно за тем, чтобы у ребенка не развились проблемы с осанкой.

Врач-эндокринолог Наталья Лазуренко ранее рассказала, что одной из главных причин ожирения среди подростков является отсутствие физической активности. Специалист обратила внимание на большое число школьников, которые собираются друг с другом на переменах и сидят, передавая друг другу телефон.