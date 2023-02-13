Эндокринолог назвала виновных в массовом ожирении подростков в России Эндокринолог Лазуренко: в ожирении подростков зачастую виноваты семьи

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Причины подросткового ожирения кроются в неправильном питании и маленькой физической активности, а виноваты в этом, как правило, родители, рассказала NEWS.ru врач-эндокринолог Наталья Лазуренко. По ее мнению, именно взрослые не выработали у детей привычку есть здоровую пищу. Врач отметила, что некоторых родителей самих не научили пищевому поведению, а быстрый ритм жизни заставляет детей питаться перекусами. Лазуренко напомнила, что мучное и сладкие газированные напитки являются страшным бичом для подростка, потому что эти продукты быстро провоцируют голод.

Причина ожирения кроется не только в фастфуде. Сейчас весь мир живет в ритме «фаст», эта продукция доступна в изобилии. Как только организм быстро насыщается за счет этих продуктов, происходит выброс кортизола, в бой вступают гормоны, которые являются дирижером нашего организма. Все это приводит к ожирению, а что еще хуже, это заболевание бьет по внутренним органам, развивается сахарный диабет, — отметила Лазуренко.

Врач призвала обучать семьи правильному питанию, чтобы детей не задаривали сладостями и не перекармливали. Лазуренко посоветовала обратиться к эндокринологу и диетологу, которые знают азы превентивной медицины.

Родители должны привить детям полезные привычки, прививать ребенку кулинарные азы, чтобы он сам мог приготовить здоровую еду, где есть белки, жиры и углеводы, которые могут его насытить. Мы теряем это поколение с точки зрения пищи, эндокринологии и психологии. Ожирение – это медико-социальная проблема, которая базируется на психосоматических расстройствах, дефиците внимания, — считает специалист.

Небольшое количество физической активности, особенно в период дистанционного обучения, сидячий образ жизни также влияют на появление ожирения. Лазуренко обратила внимание на большое число подростков, которые собираются друг с другом на переменах и сидят, передавая друг другу телефон.

Они не катаются на лыжах, не прыгают в резинку, а сидят в гаджетах. Отсутствие физической активности усугубляет пищевые недочеты. Еще информация от СМИ о позитиве при больном теле. Бодипозитив вышел на уровень добра, но это не добро. На самом деле это раздутый мыльный пузырь, и когда он лопнет, мы окажемся в большой беде и упустим то поколение, которое идет за нами, — добавила эндокринолог.

По данным Минздрава, за последние 20 лет в России ожирение у подростков стали выявлять в шесть раз чаще. В начале 2000-х годов фиксировалось порядка 150 случаев на 100 тысяч детей 15–17 лет. За последние пять лет цифра достигла 800–900 случае ожирения.