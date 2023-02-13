Российские подростки стали массово страдать ожирением Минздрав РФ: школьников с ожирением стало в шесть раз больше

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

За последние 20 лет в России диагноз ожирение у подростков стали выявлять в шесть раз чаще. Данные открытой статистики Минздрава приводит РИА Новости. Самая плачевная ситуация наблюдается в Санкт-Петербурге.

По данным Минздрава, в начале 200-х годов фиксировалось порядка 150 случаев на 100 тысяч детей 15–17 лет. За последние пять лет цифра достигла 800–900 случае ожирения.

В Санкт-Петербурге такой диагноз ставят каждому 75-му подростку ежегодно. Есть проблемы и у юных жителей Оренбургской, Орловской и Смоленской областей. Там показатели почти в два раза выше средних по России.

Согласно статистике, в 2021 году каждый восьмой мальчик и каждая двадцатая девочка школьного возраста в России имели ожирение. Отмечается также, что число подростков с таким заболеванием растет и ежегодно средний индекс массы тела у молодого поколения увеличивается на 1–2%.

По словам эндокринологов, в большинстве случаев к ожирению приводит переедание, а фастфуд, вопреки убеждениям многих, не играет роли. При этом в небольших городах, где рестораны быстрого питания отсутствуют, ожирение встречается чаще.

Ранее эндокринолог Александр Майоров заявил, что утверждение о том, что сладкое вызывает сахарный диабет, является мифом. Эксперт при этом уточнил, что риск заболевания повышается у людей с избыточной массой тела или ожирением. По его словам, у худого человека, который есть много сахара, такие же шансы заболеть диабетом, как и у тех, кто питается правильно.