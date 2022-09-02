Раскрыт способ определить заболевание по цвету кожи Врач Звонков рассказал, как определить заболевание по цвету кожи

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что бледность, синюшность кожи, желтизна и пурпурность говорят о нарушениях в крови. Эксперт пояснил, что различные оттенки кожи могут говорить о заболевании анемией, венозным застоем, кровоизлиянием или разрушением эритроцитов. По словам врача, синюшность характерна при нарушении кровообращения, пишет URA.RU.

Желтизна, желто-зеленый оттенок — это не всегда может быть печень. Она может быть связана и с повышенным разрушением эритроцитов в крови. Это может быть аутоиммунный процесс, токсический в связи употреблением каких-то биологических или химических ядов, — пояснил Звонков.

Он при этом назвал пурпурно-леопардовый оттенок кожи самым опасным, так как это может говорить о том, что у человека в коже идет кровоизлияние, которое постоянно меняет цвет кожи.

Врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Тихомирова ранее рассказала, что имбирь обладает рядом полезных свойств, среди которых улучшение метаболизма, выраженное противомикробное действие, а также укрепление иммунитета. Эксперт отметила, что в имбире содержится капсаицин, который улучшает кровоснабжение слизистых, поэтому его можно использовать для профилактики хронических заболеваний. По словам врача, он также способствует похудению.