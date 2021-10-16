Раскрыт размер пособия по уходу за ребёнком в 2022 году

В России с 1 февраля 2022 года минимальный размер пособия по уходу за первым ребёнком вырастет на 5,8%, до 7493 рублей, а максимальный — до 31 282 рублей. Об этом говорится в заключении Счётной палаты «О бюджете Фонда социального страхования РФ на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов», сообщает ТАСС.

Известно, что на данный момент минимальный размер пособия составляет 7083 рубля, максимальный — 29 600 рублей. Расходы на выплаты пособий по уходу за ребёнком до полутора лет составят 169,5 млрд рублей.

В документе Счётной палаты также сказано, что с 1 февраля на 5,8% будет проиндексировано единовременное пособие при рождении ребёнка, размер пособия составит 19 981 рубль. При этом расходы на выплату единовременных пособий при рождении ребёнка составят 19,8 млрд рублей. В настоящее время пособие составляет 18 886 рублей.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина заявила, что размеры льгот и выплат с каждым годом снижаются, так как их рост ниже фактической инфляции. Она добавила, что для тех, кто находится на пенсии и не работает, пенсия тоже должна расти чуть быстрее, чем это происходит сейчас.