Раньше покупал банки, теперь варю сам: тушенка из говядины с перцем и лаврушкой — песня

Думаешь, домашняя тушенка — это только в банках и под крышку? Я варю ее в кастрюле, и мясо получается сочным, как из печи.
Ингредиенты
Говядина (лучше лопатка) — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., перец черный горошком — 10 шт., лавровый лист — 3 шт., соль — 1,5 ч. л., масло растительное — для обжарки.
Как готовлю
Сначала режу мясо крупными кусками, примерно по 5–7 см, и обжариваю на сильном огне до румяной корочки — это запирает сок внутри.
Тем временем лук нарезаю полукольцами и пассерую до золотистого цвета. Самое сложное — это терпение: перекладываю мясо и лук в кастрюлю с толстым дном, заливаю водой на палец, добавляю перец, лаврушку и соль.
Томлю на самом маленьком огне под крышкой 3–4 часа, пока волокна не начнут разваливаться. В конце пробую на соль, даю постоять 10 минут.
Из личного опыта
Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.
Результат меня оглушил: мясо стало таким нежным, что распадалось на волокна от легкого нажатия вилкой, а жир — прозрачным, как слеза. Раньше я покупал банки, но теперь варю сам — разница колоссальная. Советую подавать с картофельным пюре, а хранить в холодильнике в контейнере — неделю простоит, если не съедите раньше.