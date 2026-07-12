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12 июля 2026 в 07:42

Раньше покупал банки, теперь варю сам: тушенка из говядины с перцем и лаврушкой — песня

Фото: D-NEWS.ru
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Думаешь, домашняя тушенка — это только в банках и под крышку? Я варю ее в кастрюле, и мясо получается сочным, как из печи.

Ингредиенты

Говядина (лучше лопатка) — 1 кг, лук репчатый — 2 шт., перец черный горошком — 10 шт., лавровый лист — 3 шт., соль — 1,5 ч. л., масло растительное — для обжарки.

Как готовлю

Сначала режу мясо крупными кусками, примерно по 5–7 см, и обжариваю на сильном огне до румяной корочки — это запирает сок внутри.

Тем временем лук нарезаю полукольцами и пассерую до золотистого цвета. Самое сложное — это терпение: перекладываю мясо и лук в кастрюлю с толстым дном, заливаю водой на палец, добавляю перец, лаврушку и соль.

Томлю на самом маленьком огне под крышкой 3–4 часа, пока волокна не начнут разваливаться. В конце пробую на соль, даю постоять 10 минут.

Из личного опыта

Автор NEWS.ru Дмитрий Демичев уже попробовал приготовить это блюдо.

Результат меня оглушил: мясо стало таким нежным, что распадалось на волокна от легкого нажатия вилкой, а жир — прозрачным, как слеза. Раньше я покупал банки, но теперь варю сам — разница колоссальная. Советую подавать с картофельным пюре, а хранить в холодильнике в контейнере — неделю простоит, если не съедите раньше.

Проверено редакцией
Общество
рецепты
еда
мясо
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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