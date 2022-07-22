Раненный в ходе спецоперации солдат женился в военном госпитале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участник спецоперации на Украине 22-летний Андрей Курусь был ранен и лишился части ноги. Он думал, что его возлюбленная Алена бросит его, однако россияне расписались прямо в военном госпитале. Как рассказала «КП-Ростов-на-Дону» невеста солдата Алена, организовать свадьбу им помогло руководство госпиталя имени Вишневского в Москве.

Однажды мы разговорились о будущем. Андрей сказал: почему бы нам не расписаться? А я говорю: давай попробуем! Нашла ЗАГС с выездной регистрацией, поехала и подала заявление. Дату назначили на 2 августа. Но 12 июля в семь вечера я узнала, что нас распишут уже на следующий день в 16:00, — вспомнила Алена.

Девушка отметила, что из-за такой срочности ей пришлось экстренно искать кольца, букет и звать подружку невесты. Приготовить традиционное белое платье и даже позвать родственников на свадьбу молодожены не успели: близкие подключились к торжественной церемонии по видеосвязи.

При этом свидетелем жениха стал его лечащий врач. Солдат заверил, что собирается остаться на воинской службе после прохождения курса лечения. Он уточнил: ему уже предложили место в части, соответствующую должность россиянину подберут в зависимости от тяжести ранения.

Не знаю, насколько кабинетная будет работа, но у меня очень некрасивый почерк. Меня больше вдохновляет работа с личным составом, — признался Курусь.

Ранее народный артист России Сергей Безруков посетил военный госпиталь ЦВО в Новосибирске, он поблагодарил военнослужащих и медработников за работу. Актер также спел, прочитал стихи и исполнил отрывки из литературных произведений для гостей и сотрудников медучреждения.