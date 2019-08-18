Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своём единственном страхе. По его словам, это боязнь потерять совесть, честь и достоинство.
Какие-либо иные жизненные обстоятельства и тем более люди его не страшат, заверил политик.
Ничего остального я не боюсь, — сказал Кадыров в интервью YouTube-каналу
On TV.
Он также заверил, что не смог бы продолжать дело своего отца Ахмата Хаджи Кадырова, если бы боялся кого-либо или чего-либо.
Ранее, как писал News.ru, Кадыров объяснил, кого считает своими недругами. По его словам, это «кнопочные герои» в Интернете, которые оскорбляют его и память его отца.