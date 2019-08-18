https://static.news.ru/photo/fd9a45b8-c1d0-11e9-901c-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров Фото: Сергей Булкин/News.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о своём единственном страхе. По его словам, это боязнь потерять совесть, честь и достоинство.

Какие-либо иные жизненные обстоятельства и тем более люди его не страшат, заверил политик.

Ничего остального я не боюсь, — сказал Кадыров в интервью YouTube-каналу On TV.

Он также заверил, что не смог бы продолжать дело своего отца Ахмата Хаджи Кадырова, если бы боялся кого-либо или чего-либо.

Ранее, как писал News.ru, Кадыров объяснил, кого считает своими недругами. По его словам, это «кнопочные герои» в Интернете, которые оскорбляют его и память его отца.